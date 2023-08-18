رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تغيرات الطقس التي شهدتها عدد من مناطق جنوب سيناء خلال الساعات القليلة الماضية، مُشيرًة إلى استمرار التقلبات الجوية على عدد من المناطق المُختلفة.

وأكدت “الأرصاد” في بيان لها، على استمرار فرص تكون السحب على مرتفعات كاترين بسبب الطبيعة الجغرافية، مُشيرة إلى أنَّه قد تتساقط الأمطار هناك كما تتشكل السيول في الأودية والمناطق التي تسمح بذلك.

وأشارت أخر صور الأقمار الصناعية، إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين.

وتظهر السحب الرعدية أيضًا، على مناطق من أقصى الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أنَّ اليوم الجمعة، تنشط الرياح على خليج السويس ممّا يعمل على اضطراب الملاحة البحرية، حيثُ تصل سرعات الرياح من من 50 إلى 60 كم\س وتصل ارتفاعات الأمواج من 2.5 إلى 3 متر.

وأشارت إلى ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد، والتي تعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس مما تؤدي إلى تلطيف الأجواء الآن، ولكن تبقى الأجواء حارة خلال ساعات النهار عند التعرض المباشر للأشعة الشمس.

ويسود اليوم الجمعة، طقس حار على القاهرة الكبري نهارًا، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد؛ معتدل رطب ليلا.

كما تستمر فرص سقوط الأمطار على سانت كاترين تكون رعدية وتصل إلى حد السيول في مناطق التي تسمح بذلك.

كما ترتفع الأمواج على مسطح البحر الأحمر وخليج السويس بسبب نشاط الرياح مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بدرجات الحرارة، اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023:

القاهرة الكبرى:

العظمى 33، المحسوسة 35، الصغرى 25.



الإسكندرية:

العظمى 31، المحسوسة 34، الصغرى 23.

العلمين الجديدة:

العظمى 31، المحسوسة 34، الصغرى 23.

مطروح:

العظمى 30، المحسوسة 33، الصغرى 24.

السلوم:

العظمى ت31، المحسوسة 34، الصغرى 23.

أسيوط:

العظمى 35، المحسوسة 37، الصغرى 23.

الأقصر:

العظمى 41، المحسوسة 42، الصغرى 26.

أسوان:

العظمى 43، المحسوسة 44، الصغرى 28.

الوادي الجديد:

العظمى 43، المحسوسة 41، الصغرى 24.

أبو سمبل:

العظمى 39، المحسوسة 40، الصغرى 26.