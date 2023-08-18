قصور الثقافة تشارك بعروضها الفنية في افتتاح مسرح العائلة برأس سدر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخميس، حفلا فنيا، تضمن عددا من العروض الفنية والاستعراضية للفرق الفنية التابعة للهيئة، وقدمه الشاعر رأفت يوسف.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، وتوالت الفقرات الفنية للحفل بباقة استعراضية مبهرة لفرقة أطفال رأس سدر للفنون الشعبية بقيادة سالي محمود، قدمت خلالها استعراضات "الدبكة السيناوي، صعيدي"، بجانب فقرة إنشاد ديني للموهوبتين ملك حسام وهاجر يوسف، أعقبها فقرة مواهب فى إلقاء الشعر تدريب وإشراف الشاعر رأفت يوسف، تلاها فقرات الحفل الساهر وفرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلي، وقدمت المطربة جنا عادل أغنية "يا حلاوتك يا جمالك"، المطرب مسعد عتمان أغنية "اسأل مرة عليا" وأغنية "سمرا يا سمرا" للمطرب محمد النوبي، واختتم الحفل بباقة من أغانى التراث المصرى الأصيل منها "مستنياك" للمطربة آلاء مجدي.

نظم الحفل بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، وبالتعاون مع مجلس مدينة رأس سدر. وجاء بحضور رئيس المدينة، نائبا عن محافظ جنوب سيناء، والنائب السيد عوض عضو مجلس النواب، والشيخ يوسف العرابي شيخ قبيلة الترابين، وجمع من القيادات الثقافية والتنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل البدو وأهالينا بمدينة رأس سدر.

ومن ناحية أخرى وإطار فعاليات مبادرة "ثقافتنا في اجازتنا"، عقد نادي الأدب المركزي بجنوب سيناء، محاضرة بقصر ثقافة طور سيناء بعنوان "الشعر النبطي يواكب التطور الحضاري" تحدث خلالها الشاعر النبطى سلام مدخل، عن تعريف الشعر النبطى بأنه مستنبط من اللغة العربية إلا أنه لا يلتزم بالقواعد النحوية، مؤكدا على أن الشعر النبطى يحمل كثير من خصائص الشعر العربى الفصيح، وجاء ذلك بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافى برفقة الأديب الناقد محمد الدسوقى عضو إتحاد كتاب مصر، والشاعر خيري عبد العزيز رئيس نادي الأدب المركزي.

كما شهدت مواقع بيت ثقافة دهب وبيت ثقافة أبورديس وبيت ثقافة نويبع، وببيت ثقافة أبوزنيمة، والمكتبة الثقافية بطابا عددا متنوعا من ورش الحكي وورش الفنون لأبناء سيناء.