قناة الحياة تعلن نقل حفل أنغام بمهرجان العلمين.. الليلة

تذيع شبكة تليفزيون الحياة الليلة الجمعة، حفل الفنانة أنغام ضمن مهرجان العلمين الدولي المنعقد تحت شعار “العالم علمين”.

ومن المقرر أن يتم إذاعة حفل الفنانة أنغام في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم، وتذيع شبكة تليفزيون الحياة في تمام العاشرة من مساء كل يوم فعاليات حفل أحد نجوم الفن والغناء بمهرجان العلمين الدولي.

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة قد أذاعت جميع حفلات نجوم الطرب والغناء المشاركون في فعاليات المهرجان، مثل محمد منير، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وفي سياق متصل، كانت شاشة dmc أعلنت عن نقلها الحفل أيضًا الليلة.