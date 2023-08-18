الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قناة الحياة تعلن نقل حفل أنغام بمهرجان العلمين.. الليلة

انغام
انغام

تذيع شبكة تليفزيون الحياة الليلة الجمعة، حفل الفنانة أنغام ضمن مهرجان العلمين الدولي المنعقد تحت شعار “العالم علمين”.

ومن المقرر أن يتم إذاعة حفل الفنانة أنغام في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم، وتذيع شبكة تليفزيون الحياة في تمام العاشرة من مساء كل يوم فعاليات حفل أحد نجوم الفن والغناء بمهرجان العلمين الدولي.

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة قد أذاعت جميع حفلات نجوم الطرب والغناء المشاركون في فعاليات المهرجان، مثل محمد منير، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وفي سياق متصل، كانت شاشة dmc أعلنت عن نقلها الحفل أيضًا الليلة.

تصل تليفزيون الحياة بمهرجان العلمين تحت شعار حفل أنغام بمهرجان العلمين حفلا حفلات حكي حكيم حمد حفل الفنانة أنغام

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لأمن البحر الأحمر لكشف لغز العثور على جثتين

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

لاعب عربى بالبطولة العربية للجودو: لم أر مثل بطولة العلمين طوال مسيرتى

ضبط عصابة للنصب على رواد الـ "فيسبوك" بالأميرية

بعد نجاح حفله بالعلمين.. "حكيم": يا ريت نعمل مهرجانات فنية فى كل محافظة

الحاصلة على ذهبية البطولة العربية للجودو: "سعيدة إنّى شرفت بلدى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس