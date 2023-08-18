الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر حفل المطربة أنغام بمهرجان العلمين على "الحياة"

الفنانة أنغام
الفنانة أنغام

ينقل لكم موقع “الدستور”، بثًا مباشرًا لحفل الفنانة أنغام بمهرجان العلمين، والذي تنقله شبكة تليفزيون الحياة، مباشرة، الليلة  الجمعة، ضمن مهرجان العلمين الدولي المنعقد تحت شعار “العالم علمين”.

 

وتذيع شبكة تليفزيون الحياة في تمام العاشرة من مساء كل يوم فعاليات حفل أحد نجوم الفن والغناء بمهرجان العلمين الدولي.

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة قد أذاعت جميع حفلات نجوم الطرب والغناء المشاركون في فعاليات المهرجان، مثل محمد منير، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

مهرجان العلمين الدولي تليفزيون الحياة حفل الفنانة أنغام

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