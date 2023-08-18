الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار الأمن القومى الأمريكى: لدينا قلق بشأن التعاون الأمنى الروسى الكورى

جاك سوليفان
جاك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، لدينا قلق بشأن التعاون الأمني والتكنولوجي بين روسيا وكوريا الشمالية.

وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة ستعلن عن خطوات مهمة لتعزيز التعاون الأمني بين واشنطن وسول وطوكيو.

جاءت تصريحات سوليفان خلال مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نقوم بكل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا في هجومها المضاد، مؤكدًا ثقته في شجاعة القوات الأوكرانية فى تحقيق تقدم بالميدان"، على حد قوله.

وأشار سوليفان إلى أنه مع انتهاء تدريب الطيارين الأوكرانيين، سيتم نقل طائرات إف 16 إلى كييف عن طريق دولة ثالثة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن إرسال مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا يحتاج إلى موافقة الكونجرس الأمريكي.

txt

البنتاجون يعلق على إمكانية اللجوء إلى القوة فى البحر الأسود لتصدير الحبوب من أوكرانيا

واشنطن تصادق على إرسال مقاتلات F 16 إلى أوكرانيا

وصادقت الولايات المتحدة على إرسال مقاتلات F 16 إلى أوكرانيا بمجرد انتهاء تدريب طياريها، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن القوات الأوكرانية حاولت مساء أمس الخميس، مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود جنوب غرب سيفاستوبول باستخدام زورق بحري مسيّر. 

وذكر بيان الوزارة، أنه في سياق التصدي لهجوم في البحر الأسود، دمرت سفن أسطول البحر الأسود الروسية، زورقًا أوكرانيًا مُسيرًا حاول دون جدوى استهداف سفن الأسطول.

وقال بيان الدفاع الروسية "في تمام الساعة 22:55 مساء أمس الخميس، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة بواسطة زورق بحري مسير، لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود التي تؤدي مهام السيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تتمركز على مسافة 237 كيلومترًا جنوب غرب سيفاستوبل".

مستشار الأمن القومي الأمريكي روسيا كوريا الشمالية الولايات المتحدة طوكيو

الأكثر قراءة

«علمين 48».. بدء إنتاج أكبر آبار البترول فى الصحراء الغربية (صور)

آخر تطورات أزمة بطولة السوبر بين الأهلى واتحاد الكرة.. وتمسك الأحمر باستبعاد الزمالك

تعرف على موعد إجازة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2023

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

التحليل الأسبوعي...الذهب يحاول التعافي بعد هبوط لأدنى مستوى في 5 أشهر

رفع 220 طن مخلفات وتحرير 15 محضرًا فى حملة مكبرة بأحياء وقرى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس