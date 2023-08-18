مستشار الأمن القومى الأمريكى: لدينا قلق بشأن التعاون الأمنى الروسى الكورى

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، لدينا قلق بشأن التعاون الأمني والتكنولوجي بين روسيا وكوريا الشمالية.

وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة ستعلن عن خطوات مهمة لتعزيز التعاون الأمني بين واشنطن وسول وطوكيو.

جاءت تصريحات سوليفان خلال مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نقوم بكل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا في هجومها المضاد، مؤكدًا ثقته في شجاعة القوات الأوكرانية فى تحقيق تقدم بالميدان"، على حد قوله.

وأشار سوليفان إلى أنه مع انتهاء تدريب الطيارين الأوكرانيين، سيتم نقل طائرات إف 16 إلى كييف عن طريق دولة ثالثة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن إرسال مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا يحتاج إلى موافقة الكونجرس الأمريكي.

واشنطن تصادق على إرسال مقاتلات F 16 إلى أوكرانيا

وصادقت الولايات المتحدة على إرسال مقاتلات F 16 إلى أوكرانيا بمجرد انتهاء تدريب طياريها، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن القوات الأوكرانية حاولت مساء أمس الخميس، مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود جنوب غرب سيفاستوبول باستخدام زورق بحري مسيّر.

وذكر بيان الوزارة، أنه في سياق التصدي لهجوم في البحر الأسود، دمرت سفن أسطول البحر الأسود الروسية، زورقًا أوكرانيًا مُسيرًا حاول دون جدوى استهداف سفن الأسطول.

وقال بيان الدفاع الروسية "في تمام الساعة 22:55 مساء أمس الخميس، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة بواسطة زورق بحري مسير، لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود التي تؤدي مهام السيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تتمركز على مسافة 237 كيلومترًا جنوب غرب سيفاستوبل".