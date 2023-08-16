الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون يعلق على إمكانية اللجوء إلى القوة فى البحر الأسود لتصدير الحبوب من أوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لا تسعى لدخول حرب مع روسيا، كما ليس لديها أي معدات عسكرية في البحر الأسود لتأمين حركة السفن المحملة بالحبوب هناك.
 

وأكدت نائب المتحدث باسم البنتاجون، صابرينا سينغ، في إفادة صحفية، ردا على سؤال حول إمكانية التوجه نحو الحلول العسكرية لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي معدات في البحر الأسود".

 

وأضافت: "في الوقت الراهن ليس لدي أي إعلانات أو قرارات رسمية لنشرها، ونواصل مراقبة الوضع فيما يتعلق باستئناف صفقة الحبوب".

 

وتابعت: " أوضحنا مرارا أننا لا نسعى لخوض حرب مع روسيا، رغم دعمنا لكييف عسكريا من خلال تزويدها بمختلف بالأسلحة، لكن في الوقت الراهن ليس لدي ما أعلنه فيما يتعلق بالبحر الأسود أو تأمين حركة السفن".

 

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق اليوم عن مسئولين أمريكيين، أن واشنطن تجري محادثات مع تركيا وأوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية لإنشاء طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد وقف العمل بصفقة الحبوب.

 

وأشارت إلى أن الخطة، التي تدعمها واشنطن، تنص على "زيادة قدرة" أوكرانيا بحلول أكتوبر لتصدير 4 ملايين طن من الحبوب شهريا عبر نهر الدانوب.

الأكثر قراءة

رسالة من محمد الباز لمُنكرى معجزة كنيسة عزبة النخل

طرابلس.. تواصل الاشتباكات المسلحة

الخرباوى يكشف لـ "الشاهد" معنى شعار السيفين عند الإخوان

الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع فى طرابلس

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

"لبسوه ملابس حريمي".. حفلة ضرب جماعي لمواطن في البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية