الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عودة التيار الكهربائى لقرية كفر الحمادية بالمنوفية بعد 14 ساعة من انقطاعها

صوره من أمام محول
صوره من أمام محول الكهرباء

تسبب سقوط عدد من الأشجار على أسلاك الكهرباء في قرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل لمدة وصلت لـ14 ساعة.

ونجحت فرق الطوارئ التابعة لشركة كهرباء المنوفية، في إعادة التيار مرة أخرى وتوصيل أسلاك الكهرباء بعد إجراء الصيانة اللازمة، بسبب سقوط بعض الأشجار على أسلاك الكهرباء في منطقة محول البحر، بعد انتقالها للمكان والمعاينة وفصل التيار لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات.

وانتقل إلى مكان الواقعة، المهندس طلعت علام، رئيس الشبكات بهندسة بركة السبع، وعدد من الفنيين، وتمكنوا من إصلاح العطل وإعادة التيار مجددًا، وتمت إزالة الأشجار، وعودة الأمور إلى طبيعتها مرة ثانية.

وتعود التفاصيل إلى سقوط أشجار مجاورة لترعة كفر الحمادية على أسلاك الكهرباء المارّة تحتها، وانقطعت الأسلاك، وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي خشية تعرض المواطنين للخطر، وأبلغ الأهالي الجهات المختصة.

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عودة التيار الكهربائى لقرية كفر الحمادية بالمنوفية بعد 14 ساعة من انقطاعها

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