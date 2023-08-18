خالد بيبو يوافق على إجراء تعديلات بالجهاز الطبى للأهلى

وافق خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، بالتنسيق مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور تامر أبوالعينين، رئيس الجهاز الطبي الجديد، على إجراء تعديلات في الجهاز الطبي عقب قرار توجيه الشكر إلى أحمد أبوعبلة واثنين من المدلكين قبل بداية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن التعديل في الجهاز الطبي هو ضم كريم أبوالسعود، إخصائي التأهيل، للجهاز الطبي بعد توجيه الشكر إلى طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل في النادي الأهلي، والذي عمل لفترات طويلة مع العديد من الأجهزة الطبية.

وأضاف المصدر أن تامر أبوالعينين عقد اجتماعًا مع أعضاء الجهاز الطبي للاستقرار على استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة ووضع آلية لعمل الجهاز الطبي وتفادي الأخطاء التي حدثت في الموسم الماضي.

وحدد الجهاز الطبي يومي 24 و25 أغسطس الجاري موعدًا لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية للاعبين قبل السفر إلى النمسا يوم 28 من نفس الشهر لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.