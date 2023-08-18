الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 بنادق و11 كيلو مخدرات فى أسوان

جريدة الدستور

قام قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا "سلاح"، ضُبط خلالها (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لـ(2 منهم معلومات جنائية). 

كما تم ضبط (3) قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضبط خلالها (4,500 كيلو لمخدر الحشيش- 6 كيلوجرامات لمخدر البانجو- كمية من مخدري "الشابو- الهيروين")، بحوزة (4) متهمين لعدد "2 منهم معلومات جنائية".

كما تم تنفيذ عدد 802 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

الأمن العام يضبط اللواء محمود أبوعمرة حكم قضائي متنوع قطاع الأمن العام مراكز الشرطة

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