الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 180 ألف عبوة سجائر محجوبة عن الأسواق

السجائر المضبوطة
السجائر المضبوطة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المسئول عن مخزن سجائر وبحوزته أكثر من 180 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لرفع أسعارها، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لجشع التجّار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك محلات لبيع السجائر ومنتجات التبغ بإدارة مخزن- كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي لتخزين كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب في أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبط المسئول عنه، وبالتفتيش في حضوره، عُثر على عدد 180500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة"، بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب بأسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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