اتحاد الجودو: "جو العلمين" أضفى المتعة على منافسات البطولة العربية

قال هشام نبيل، المدير التنفيذي لاتحاد الجودو، إن البطولة العربية للجودو والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، اتسمت بالقوة بين جميع اللاعبين الذين شاركوا في المنافسات، خاصة أن البطولة أقيمت بجوار المناظر الطبيعية والمياه.

وأضاف نبيل، أن التنظيم الرائع للبطولة العربية جعل جميع الوفود تشعر بالراحة وخوض منافساتهم وهم على أتم الاستعداد، فضلًا عن سعادتهم البالغة بالمظهر الرائع والحضاري للمدينة الرائعة، واستمتاعهم بمهرجان العلمين.

واختتم هشام نبيل تصريحاته بأن البطولة حققت نجاحًا كبيرًا، وهو ما كان متوقعًا، متابعًا أن مدينة العلمين ساحرة بكل المقاييس، وإضافة لمصر التي أصبحت قِبلة إقامة البطولات.

في السياق، قال مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، إنّ النجاح الذي تحقق في البطولة العربية التي اُختتمت منافستها، اليوم، بالعلمين جعل الاتحاد العربي للجودو يطلب إقامة البطولة العربية في العلمين كل عام.

وانتهت منافسات البطولة العربية للجودو، بتتويج فريق القادسية الكويتي بالمباراة النهائية، على حساب فريق إمام المتقين العراقي، وسلّم رئيس الاتحاد المصري للجودو مرزوق علي، الجوائز للفائزين.

وحصد فريق وادي دجلة الميدالية البرونزية، بعد الفوز على فريق الخيطان الكويتي، في مباراة تحديد المركز الثالث، بالبطولة العربية للجودو المقامة في مدينة العلمين الجديدة.

واختتمت اليوم، الجمعة، منافسات البطولة العربية الجودو التي تقام بالعلمين الجديدة بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية، وبمختلف الفئات العمرية.

وينظم الاتحاد العربى للجودو مساء اليوم منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للرواد على هامش منافسات البطولة العربية للبراعم والناشئين والأشبال.

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين»، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان عددًا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصميين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

وأعلنت «المتحدة» عن التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع.