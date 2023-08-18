بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس بطريق "الإسكندرية- مطروح" لـ51 شخصًا

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق "الإسكندرية- مطروح"، الذي وقع اليوم الجمعة، إلي 51 شخصا حيث تم نقلهم بـ 15 سيارة إسعاف إلى مستشفى مطروح العام ورأس الحكمة.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة ومطروح العام، وهم أمل فوزى عبدالعزيز 43 سنة، مايا نجيب محمود 17 سنة، منة إسماعيل محمد 22 سنة، ثناء محمد شحاتة 43 سنة، آدم إبراهيم عبد الفتاح 14 سنة، حنان طه عبد النبي 46 سنة، سليمان محسن محمد 49 سنة، جمال الدسوقي محمد 70 سنة، دنيا محمود أحمد 16 سنة، نوسة رزق کامل 31 سنة، ريماس محمود حمزة 50 سنة، مبروكة حمزة مرسي 35 سنة، آدم محمد إسماعیل 16 سنة، إسماعيل محمد إسماعيل 19 سنة، محمود محمد إسماعيل 18 سنة، هند فوزي عبد العزيز 44 سنة، فوزي محمد فوزي 19 سنة، أشرف ربيع عبد المقصود 53 سنة".

وأصيب في نفس الحادث " صباح عباس أحمد 65 سنة، محمود مصطفي علي 65 سنة، أحمد محمود مصطفي 34 سنة، فاطمة الزهراء هشام 24 سنة، يوسف رجب رمضان 15 سنة، رجب رمضان سند 53 سنة، محمد محمود حمزة 28 سنة، هدي الدسوقي محمد 68 سنة، هبة محمود حمزة 35 سنة، قمر رزق كامل 35 سنة، الدسوقي إبراهيم الدسوقي 55 سنة، محمد حسني كامل 35 سنة.

آلاء عبد الحكيم حسني 32 سنة، أحمد محمود أحمد 15 سنة، عفاف علي مصطفي 33 سنة، مؤمن محمود أحمد 31 سنة، منة عبدالقادر الدسوقي إبراهيم 60 سنة، أمل أحمد كامل 52 سنة، محمد محمود حميدة 24 سنة، إسراء الدسوقي إبراهيم 25 سنة، أنس جمال 4 أشهر، عبدالقادر محمود مصطفي 21 سنة، مازن نجيب محفوظ 19 سنة، نجاة إبراهيم 32 سنة، سدرة عبدالقادر محمود 5 سنوات، سيف إبراهيم عبدالقادر 15 سنة، خديجة أحمد جمعة 23 سنة، نورهان أحمد رمضان 20 سنة، عبدالله سليمان أحمد 14 سنة، عائشة سليمان أحمد 7 سنوات، خالد دسوقي إبراهيم 17 سنة، منال علي طليق 61 سنة، نورا هشام فرج 18 سنة، مني هشام فرج 30 سنة".