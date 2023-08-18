استدعاء مسؤولي حي وسط في واقعة عقار الحضرة المتسبب في وفاة سيدة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، استدعاء مسؤولى حى وسط للتحقيق معهم حول انهيار اجزاء داخليه من عقار قديم تسبب في مصرع سيدة واصابه آخرين، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة اثار العقار، وسؤال المصابين وشهود العيان حول الواقعة، والتحفظ علي ملف العقار وإحضاره الي الحي لفحصه، والتصريح بدفن جثة السيدة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط المباحث يفيد بورود بلاغ بانهيار اجزاء داخلية من عقار قديم بشارع ابن ملاعب بمنطقة الحضرة القبلية، والتسبب في وفاه سيدة وإصابه آخرين.

وعلي الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية بمعداتها، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم وبه سكان وانهار أجزاء داخليه مما تسبب في وفاة سيدة أسفله تصادف تواجدها أثناء زيارة شقيقتها وأصابه اخرين، تم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج والمتوفية الي المشرحة تحت تصرف النيابة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.