إحباط بيع 1083 قطعة ألعاب نارية متنوعة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الاتجار بالألعاب النارية متخذًا من المحل عمله كائن بدائرة القسم مسرحًا لتخزين وبيع الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال وجوده بمحل عمله المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (عدد 1083 قطعة وعبوّة ألعاب نارية متنوعة).

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.