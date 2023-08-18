بالتعاون مع مطار القاهرة.. "البترول" تطلق خدمة متنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها، عن إطلاق شركة "كارجاس" خدمة جديدة متنقلة لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز، بالتعاون مع شركة مطار القاهرة لخدمات الركاب، فى إطار جهود الوزارة لإيجاد حلول مبتكرة تدعم المشروع القومي للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

يأتي ذلك تنفيذاً لسياسة الشركة بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للعملاء، والتأكيد على التعاون المثمر والمستمر مع شركاء النجاح، بهدف تعزيز نشاط الشركة والانتشار وتوسيع نطاق الخدمات على مستوى الجمهورية.

وقد تم تجهيز السيارات بكافة المعدات اللازمة للتحويل والصيانة، ويقوم بالعمل فريق يتمتع بالخبرة والكفاءة ليقدم الخدمة فى أماكن تواجد العميل، حيث يتم تقديم خدمة تحويل السيارات والصيانة للشركات والمؤسسات فى المقرات التابعة لها، وذلك من خلال خدمة الحجز المسبق على الرقم المختصر 15844.