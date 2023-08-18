تغيير نتائج الانتخابات أخطرها.. كيف يرى الأمريكيون لائحة اتهام ترامب؟

أظهر استطلاع رأي حديث أن أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب، بمحاولة قلب نتيجة انتخابات ٢٠٢٠ بولاية جورجيا، أكثر خطورة من الاتهامات الأخرى التي تم توجيهها له في وقت سابق من العام.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شبكة "أي بي سي نيوز" بمشاركة مؤسسة "إبسوس" للدراسات والأبحاث، أنه في الأسبوع الذي اتُهم فيه الرئيس السابق دونالد ترامب للمرة الرابعة، قالت أغلبية (63٪) من الأمريكيين، إن التهم التي وافقت عليها هيئة محلفين كبرى في جورجيا، تتعلق بجهود لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية، خطيرة.

وقال التقرير، إن ترامب يؤكد أنه لم يرتكب أي خطأ وزعم أن القضايا الأربع المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية وغير أمريكية، وهو ما ينفيه المدعون، ودفع ببراءته من لوائح الاتهام الثلاث السابقة التي وجهت إليه، لكنه لم يمثل بعد أمام محكمة في جورجيا.

تتشابه وجهة نظر الجمهور بشأن خطورة التهم الأخيرة التي وجهها ترامب مع استطلاع آخر تم إجراؤه في أوائل أغسطس مباشرة بعد أن وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى اتهامات لترامب بشأن تهم تتعلق بتاريخ 6 يناير وجهود لإلغاء قراره لعام 2020. خسارة لجو بايدن.

وجد هذا الاستطلاع أن 65% من الأمريكيين يعتقدون أن لائحة الاتهام الفيدرالية لترامب خطيرة أو خطيرة إلى حد ما.

ويعتقد عدد كبير من الأمريكيين- 49% - أنه كان ينبغي اتهام ترامب بارتكاب جريمة في قضية جورجيا، بينما يعتقد 32% أنه كان يجب أن يكون كذلك، ويقول 50% من الأمريكيين إن على ترامب تعليق حملته الرئاسية، في حين أن 33% لا يعتقدون ذلك.

وفي الوقت نفسه، تعتقد أغلبية 49% أن التهم الموجهة ضد ترامب في جورجيا، لها دوافع سياسية، بينما يعتقد 35% أنها ليست كذلك، كل هذه النتائج مماثلة للاستطلاع الذي تم إجراؤه بعد لائحة اتهام ترامب في 6 يناير.