الزمالك والبنك الأهلي يواجهان الهدى السعودي والحشد العراقي في البطولة العربية لليد

يشهد اليوم الثالث في البطولة العربية للأندية لكرة اليد رقم 38 التي تستضيفها السعودية في الفترة من 17 إلى 29 أغسطس الجاري مواجهات قوية بعد اشتعال المنافسة على صدارة المجموعتين حيث يسعى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لاستعادة توازنه عندما يواجه فريق الهدى السعودي في السابعة مساء اليوم بصالة مدينة الأمير نايف الرياضية بمدينة القطيف في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

الزمالك لعب مباراتين فاز في الأولى على وفاق عين التوتة الجزائري 34 – 28 وخسر الثانية أمام العربي الكويتي بنتيجة 33 – 32 ولابديل أمامه سوى الفوز للاستمرار في المنافسة على قمة المجموعة التي يتصدرها الهدى بفوزه على الشعلة اليمني 52 – 18 وعلى وفاق عين التوتة 26 -22.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة اللاعبين أحمد الأحمر وأحمد حسام وأحمد سامح وأحمد عبدالرحمن وأحمد مؤمن صفا وأحمد وليد منير وإبراهيم السيد وخالد وليد إبراهيم وشادي خليل وعمرو مصطفى الوكيل وكريم هنداوي ومازن رضا ومحمد علاء هاشم ومحمد هشام البسيوني ومحمد ياسين ومحمود أحمد خليل ومؤمن زكي وهشام باسم عبدالمعز وهشام محمد صلاح.

وفي المجموعة الثانية يلتقي البنك الأهلي فريق الحشد العراقي في الواحدة ظهر اليوم في المباراة الثانية للبنك الأهلي بعد تعادله في المباراة الأولى مع الكويت الكويتي 32 -32 ويتصدر مضر السعودي المجموعة بفوزه على الحشد 37 -20 وعلى الجزيرة الإماراتي 30 -22 .

وتضم قائمة البنك الأهلى في االبطولة اللاعبين أبوالفتوح أحمد حماصة ومحمد سامي ومحمد زين وعادل عماد وأدهم عبد السلام وأحمد محمد حسن وشهاب عمرو الجيوشي وأحمد كمال وعمر مجدي ويوسف حاتم وبلال جلال وأحمد هاني وعبد الحميد السيد ومحمد علي وعمر بلال وإبراهيم حسن وأحمد محمد عبده ومحمد جمال.