الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

451 % معدل النمو السنوى لمؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة مايو الماضى

البورصة
البورصة

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل 1766 نقطة خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 1315 نقطة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 451 %، وبتراجع شهري 26 % بعد أن سجل المؤشر في أبريل السابق عليه 1792 نقطة.

 

 

 

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات يتضمن 7 شركات، هي: "راية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للاتصالات، والمصرية  للأقمار الصناعية "نايل سات"، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية".

 

 

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع، أمس الخميس، بارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 17969.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3628.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5353.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21728.25 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5388.01 نقطة.

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