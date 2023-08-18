مصرع 3 وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق "الإسكندرية- مطروح"

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 اخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور"، على أسماء المصابين وهم "جودي عمر عادل 6 سنوات مصابة باشتباه كسر بالساق اليسري وجروح رضيه بالراس والوجه، عادل عمر عادل 3 سنوات مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ، هيام جمال الشربيني 35 سنة مصابة باشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات العنقية، وكدمات متفرقه بالجسم "، ومصرع كل من جنا عمرو عادل الشربيني 12 سنة، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم التحفظ علي الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.