الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على 13 رحلة طيران.. 2600 سائح يصلون مرسى علم اليوم

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الجمعة، 13 رحلة طيران دولية قادمة من دول أوروبية، تقل على متنها 2600 سائح، وذلك ضمن 140 رحلة طيران استقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضي حتى اليوم الجمعة.

وقدمت السلطات المختصة للسياح الوافدين تسهيل الوصول مع تقديم الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية المختلفة، ثم نقلهم للفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر. 

وكشفت جداول الوصول، اليوم الجمعة، عن أنه من المقرر وصول 13 رحلة طيران دولية، من بينها 3 رحلات من إيطاليا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلة من سلوفاكيا، و4 رحلات من المطارات الألمانية.

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