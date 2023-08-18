رفع 1067 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات بالبحيرة

وجّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق، لتيسير الحركة المرورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار ظاهرة التعدي على الطريق العام.

وقد قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملات عن رفع 1067 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع، مابين ثابت ومتحرك، عبارة عن 563 حالة بدمنهور، 250 حالة في الدلنجات، 194 حالة في برشيد، و60 حالة في أبو حمص.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدّدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات في كافة مدن ومراكز المحافظة، لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، تسهيلًا على المواطنين، وذلك للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

قامت الوحدات المحلية في مدن ومراكز محافظة البحيرة بتنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، بالتنسيق مع شرطة المرافق. وقد أسفرت هذه الحملات عن رفع 3054 حالة إشغال طريق مخالف، وتنوعت هذه الحالات ما بين ثابتة ومتحركة، وبلغ عددها 1917 حالة في إيتاي البارود، 622 حالة في دمنهور، 104 حالات في كفر الدوار، 235 حالة في الدلنجات، 91 حالة في برشيد، و 85 حالة في أبو حمص.

شددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة هذه الحملات وتكثيفها في جميع مدن ومراكز المحافظة، لمنع عودة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتسبب إزعاجًا للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.