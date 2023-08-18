إزالة دور مخالف بمستشفى خاص بتلا فى المنوفية

أعلن بسيوني عيد بسيوني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، بمحافظة المنوفية، وقف أعمال بناء داخل مستشفى خاص شهير بالمدينة، وذلك لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالمطالبة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، أنه بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، كلف إبراهيم عسر، مسئول الإزالات بالمركز بتنفيذ إزالة فورية وفك خشب أعمدة الدور الرابع علوي، لمبني مستشفى خاص بناحية تلا، بطريق تلا طنوب على مساحة 400 متر، حاصل على ترخيص ومخالف لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الحصول على شهادة مطابقة قبل أن تستأنف الأعمال في الأدوار العلوية.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، بالالتزام بالقرارات المنظمة والتراخيص والوقف الفوري لأي أعمال مخالفة حتى يلتزم الجميع.

وفي وقت سابق، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، عن قيامها بحملات إزالة لثلاثة منازل لخطورتها على المواطنين خلال يومين، وذلك بعد قرار من لجنة المنشآت الآيلة لسقوط، ومتابعة بسيوني عيد، رئيس المدينة.

وأوضح بسيوني عيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء محافظ المنوفية واستمرارًا لما يتم من أعمال، قام بتكليف وبما كلف به رئيس مركز ومدينة أحمد كشك، نائب رئيس المركز والمدينة وإيهاب تعلب سكرتير عام المجلس، مصطفى النمر، رئيس غرفة العمليات ومسئول الإزالات بتواجد قوة من مركز شرطة تلا، بتنفيذ إزالة لمنزل يشكل خطرًا داهمًا بمساحة 150 مترًا بشارع الجمهورية، ووجه رئيس المركز والمدينة بضرورة رفع الأنقاض في الحال.