كسب عباد الشمس بـ17000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 13500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 13500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 11500 جنيه.

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2000 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 1850 جنيها، في حين بلغ طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 14200جنيه، وبلغ بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، كما بلغ كسب صويا محلي 44 % 26500 جنيه، فيما بلغ كسب صويا 46 % محلى 27500 جنيه، في حين بلغ طن كسب صويا مستورد 26500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، فيما سجل صويا فول فات محلى 36500جنيه أرضه، بينما سجل سعر صويا هاي فات 43 % مستورد 28600 جنيه أرضه، وسجل صويا هاي فات 43 % محليا 23800 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد + 36 % 17000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين مستورد 48000 جنيه وبلغ سعر طن رده بران محلي 8000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين محلى 47000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 8800 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه

وسجل طن أعلاف بادي 22200 جنيه كما سجل طن العلف نامي 22000 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 21850 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادي نامى 21650 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض ب 21450 جنيها، كما سجل طن العلف بياض 17 % 20800 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16 % 20700 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14 % 20500 جنيه