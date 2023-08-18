الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فايزر تزف خبرا سارا عن فعالية لقاحها ضد متحور "إيريس"

فايزر
فايزر

قالت شركة "فايزر" يوم الخميس إن لقاحها الذي قامت بتطويره وإدخال تعديلات عليه ضد كوفيد-19، والذي تُجرى تجارب لاختبار فعاليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة، أظهر قدرة على تحييد المتحور (إيريس) EG.5 خلال دراسة أجريت على الفئران.

وقامت "فايزر"، جنبا إلى جنب مع شريكتها الألمانية "بيونتيك" بالإضافة إلى شركتي "موديرنا" و"نوفافاكس" اللتان تعملان أيضا في صناعة لقاحات كوفيد-19، بتطوير نسخ من لقاحاتهم تستهدف المتحور الفرعي "إكس.بي.بي 1.5".

والمتحور "EG.5" الذي يطلق عليه البعض "إيريس"، مشابه للمتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5، وهو أيضا سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي لا يزال مهيمنا.

ويُنسب للمتحور EG.5 أكثر من 17 بالمئة من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، بحسب أحدث البيانات الحكومية.

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