حكيم يوثق حفله بمهرجان العلمين بالكتابة على "تى شيرت" شعار "العالم العلمين" (صور)

حرص النجم الشعبي حكيم على توثيق حفله الغنائي المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان بطريقة جديدة ومختلفة.



وقام حكيم بالكتابة على "تي شيرت" شعار المهرجان "العالم علمين" وتاريخ الحفل 17 اغسطس واهدى التي شيرت للجمهور.

وبدأ حكيم الحفل بأغنية "السلام عليكم" وسط صيحات وهتافات من الجمهور والذي ملئ مسرح الحفل بالكامل وسط رقصات على أنغام الأغنية.



ويقدم حكيم خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها مؤخرا وعلى رأسها أغنية سيبه والتي طرحها بداية الشهر الحالي، وأغنيته القديمة "السلام عليكم".

وتنقسم أسعار تذاكر حفل حكيم إلى أربعة فئات حيث تبلغ سعر الفئة الأولى 65000 جنيه بينما الفئة الثانية 20000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنيه والفئة الرابعة تقدر قيمتها 350 جنيه.

مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

حكيم

حكيم

حكيم