الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الجارحى" لـ"الشاهد": القرضاوى أفتى بنزول الزوجات فى مسيرات الإخوان دون إذن الأزواج

خميس الجارحي
خميس الجارحي

قال خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان، إن الشيخ القرضاوي أفتى بأن الاعتصام في رابعة فرض عين، كما أفتى أن نزول الرجال والسيدات والأطفال في المسيرات بعد فض رابعة هو فرض عين، وأن الزوجة يحق لها النزول في هذه المسيرات دون أن تستأذن من زوجها. 

وأضاف "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه من خلال هذه الفتاوى كان يهدم أصول وأساسيات موجودة في الدين، لافتًا إلى أن الكثير من البيوت حدث فيها خلافات زوجية وشقاق نتيجة هذه الفتاوى.

وأكد أن الأمر لم يقتصر على نزول الزوجات فقط في المسيرات حتى مع رفض أزواجهم، لكن أصبحت مواقف العائلات والأسر متناقضة مع بعضها، حيث حدث نوع من الفتنة، فعلى سبيل المثال قد تكون عائلة الزوجة مع الدولة وتكون عائلة الزوج مع الإخوان والعكس، وكان ينتج عن ذلك مشاكل وتضطر الزوجة إلى ترك بيت الزوجية نتيجة هذا الصراع. 

خميس الجارحي اعتصام رابعة فض رابعة برنامج الشاهد القرضاوى

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