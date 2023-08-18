منشق عن الإخوان لـ"الشاهد": تحولت إلى ناقد للجماعة بعد أكاذيب مرسي

قال خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن فريد عبدالخالق أحد قيادات الإخوان اعترف بأن سبب إعدام سيد قطب إنشاء تنظيم مسلح.

أضاف الجارحي، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، مساء الخميس:"كانت القشّة التي قسمت ظهر البعير في أكاذيب الإخوان بالنسبة لي هى ترشيح الإخوان لمرشح رئاسي، لأني كنت أسمع تعهدات الإخوان للثوار من التيارات الأخري في ميدان التحرير بأن الجماعة لن ترشح أحد للرئاسة شعار "مشاركة لا مغالبة"، وكانوا يتعهدون ولا يقسمون، لأن العهد بالنسبة للإخوان لا بد من الوفاء به حسب المنهج الإخواني، ولكن تم نقض هذا العهد".

وتابع "قمت بانتخاب الدكتور عبدالرحمن أبوالفتوح في الجولة الأولي للانتخابات الرئاسة وكنت ثائر علي النظام القديم، وفي الجولة الثانية انتخبت محمد مرسي ضد الفريق أحمد شفيق، وكنت أقول لنفسي نجاح الثورة ضد الفلول، كما انخدع معظم الشباب في ذلك الوقت، وبعد 100 يوم من حكم محمد مرسي تحولت لناقد للجماعة الإرهابية عندما خرج مرسي ويقدم أكاذيب بحل مشكلة أزمة الوقود والكهرباء، وكانت هذه الأكذوبة التي حولتني ضد هذه الجماعة الإرهابية".