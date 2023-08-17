بعد قرار التثبيت.. «الدستور» يرصد جدول أسعار شرائح الكهرباء

أوضح مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه منذ شهر يوليو 2022 لم تطبق أية زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مُشيرًا إلى أنه بعد القرار الحكومي بتثبيت الأسعار حتي يناير 2024، فإن ثبات الأسعار يكون قد مر عليه أكثر من عام ونصف، رغم أنه كان من المفترض رفع الأسعار مرتين خلال تلك الفترة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار الحكومي بتثبيت الأسعار، ارتكن إلى ارتفاع أسعار السلع وموجة التضخم التي تجتاح العالم وتتأثر بها مصر، الأمر الذي استوجب التخفيف من الأعباء عن كاهل المواطن وإرجاء قرار زيادة أسعار الشرائح.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 17-8-2023، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لـ 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

وأسعار الشرائح التي سوف يستمر العمل بها حتي شهر يناير المقبل هي:

1 - الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرشا)

2 - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 58 قرشا)

3 - الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرشا)

4 - الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قرشا)

5 - الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشا)

6 - في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر ،من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا).

7- في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).