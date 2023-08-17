حبس المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالسلام

قررت جهات التحقيق بالسلام حبس المتهم بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كجم، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كجم، بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، سيارة ملكه، مبلغ مالي.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.