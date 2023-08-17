الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالسلام

ارشيفه
ارشيفه

قررت جهات التحقيق بالسلام حبس المتهم بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كجم، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كجم، بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، سيارة ملكه، مبلغ مالي.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السلام حبس المتهم المواد المخدرة

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