اعتماد النتائج في أكتوبر.. الانتهاء من تقييم المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم مساعد في 9 محافظات

أنهى الجّهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعمال تقييم المتقدمين لمسابقة شغل وظائف (30 ألف معلم مساعد) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى 9 محافظات: الدقهلية، بورسعيد، شمال سيناء، القليوبية، مطروح، السويس، جنوب سيناء، الجيزة، والقاهرة بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

بدأت اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتبارًا من مطلع شهر أغسطس الجاري بمحافظة القاهرة في الفترة من ١-٢ أغسطس يليها محافظة الجيزة يوم ٣ أغسطس، ومحافظات جنوب سيناء والسويس ومطروح يوم 5 أغسطس، ثم القليوبية في الفترة من ٦-١٠ أغسطس ومحافظتى شمال سيناء وبورسعيد يوم ١٢ أغسطس ، ومحافظة الدقهلية فى الفترة من ١٣ – ١٧ أغسطس.

وتتضمن الاختبارات بنوك أسئلة تم إعدادها من قبل خبراء ومختصين أكاديميين لقياس مدى قدرة المتقدم على شغل الوظيفة حيث يتكون الاختبار الإلكتروني من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوي وآخر في التخصص.

وبحسب مصدر مطلع بجهاز التنظيم والإدارة، فإن مسابقة الـ ٣٠ ألف معلم مساعد هى المرحلة الثانية من مسابقات تعيين ١٥٠ ألف معلم بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم فى مختلف التخصصات والمراحل التعليمية التى تعانى عجزًا فى أعداد المعلمين بها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى انطلقت فى عام 2022 فى تخصصات رياض الأطفال ومعلم فصل وبدأت بالفعل إجراءات تسكين المعلمين الذين اجتازوا مرحلة الاختبارات والتقييم بنجاح، بينما تتواصل أعمال اختبارات وتقييم المتقدين للمرحلة الثانية والتى تشمل وظائف الـ 30 ألف معلم مساعد حاليًا.

أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أنه تم الانتهاء حاليًا، من اختبار المتقدمين إلكترونيًا على مستوى 9 محافظات حتى اليوم ومن المقرر أن تتوالى باقى المحافظات تباعًا حتى يوم 21 أكتوبر المقبل، على أن ينتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من أعمال التقييم والاختبارات بجميع المحافظات وتسليم وزارة التعليم النتيجة النهائية للمتقدمين خلال شهر أكتوبر المقبل.

ونفى المصدر وجود أى تدخل بشرى أثناء تقييم المتقدمين أو بعد الاختبار للتأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، مؤكدًا أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة، كما شدد على أن المواعيد المحدده لكل محافظة لأداء اختبارات التقييم للمتقدمين إلزامية ولن يسمح بالدخول للمتأخرين عن موعدهم، كما لا يوجد أيام لمن يتخلف عن الحضور.