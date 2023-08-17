الهلال السعودى يعلن إصابة كوليبالى وغيابه 3 أسابيع

أعلن نادي الهلال السعودي، إصابة مدافعه الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي وغيابه لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ولم يكشف النادي السعودي عن حجم الإصابة التي تعرض لها المدافع السنغالي، والتي ستجبره على الغياب عن الفريق.

وتأكد غياب الدولي السنغالي عن الهلال 4 مباريات هي الفيحاء والرائد والاتفاق واتحاد جدة.

وخاض مدافع تشيلسي السابق 6 مباريات بقميص الهلال السعودي، جميعها في البطولة العربية التي خسرها الفريق في المباراة النهائية أمام النصر.

وغاب اللاعب عن مباراة أبها في افتتاح الدوري السعودي، يوم الأثنين الماضي والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-1.