الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء مواطن على حديقة أملاك دولة بالقاهرة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

 عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً تضرر بعض المواطنين من قيام "أحد الأشخاص" بالاستيلاء على قطعة أرض "حديقة" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة "أملاك دولة"، لضمها على شقته السكنية وتأجيرها للمحال التجارية وتقاضى مبالغ شهرية "دون وجه حق".

بالفحص برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة وباستدعاء المشكو في حقه تبين أنه "مالك ورشة ميكانيكا، مقيم بدائرة القسم".

وقال المشكو في حقه بعد استدعائه بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أكد قيامه باستئجار شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه من "أحد الأشخاص" واستخدامها كورشة ميكانيكا عقب قيام الأخير بالتصالح مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، وبمراجعة الجهات المختصة أفادت باتخاذ المذكور إجراءات التصالح لتحويل الشقة ملكه من سكني إلى تجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

منشور إحدى الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين الاستيلاء قطعة أرض مدينة نصر ثالث بالقاهرة

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