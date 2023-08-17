الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل تؤسس كامب ديفيد لناتو آسيوي جديد؟.. باحث يٌجيب

ناتو
ناتو

أجاب الدكتور طلعت سلامة، الباحث في الشأن الأسيوي عن مدى تأسيس قمة كامب ديفيد إلى ناتو جديد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلاً "إن كامب ديفيد تأتي في ظل أجواء وتطورات جيوسياسية في المنطقة الآسيوية". 

أضاف سلامة خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية أن هناك انقسام في العالم بسبب النزاعات السياسية خلال الفترة الماضية، حيث انقسم العالم إلى قسمين: الأول مؤيد للولايات المتحدة والقسم الآخر في معسكر الصين وروسيا، لافتًا إلى أن قمة كامب ديفيد تأتي تتويجًا لهذه التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وبالتالي أصبح العالم في حاجة إلى عراب جديد يتدخل لنزع فتيل الأزمة من العالم لحل المشاكل العسكرية التي تهدد العالم بحرب عالمية جديدة.

أشار إلى أن هذه القمة سبقتها لقاءات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وتم التوقيع على اتفاقيات عسكرية بين الدول الثلاث والمتوقع أن تكون هي مسار لقاء القمة  في كامب ديفيد، والتي تؤكد قيام حلف ناتو آسيوي جديد مع الولايات المتحدة ولن تنضم إليها اليابان وحدها ولا كوريا الجنوبية وحدها ولكن ستنضم إليها أيضًا مجموعة الآسيان والفلبين ما ينذر بأخطار محدقة بالمنطقة، مؤكدًا حاجة المنطقة إلى حلول دبلوماسية وسياسية حقيقية.

قمة كامب ديفيد القمة الثلاثية أمريكا اليابان كوريا الجنوبية

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