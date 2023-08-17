"حياة كريمة" تنقذ شاب وأسرته من انهيار المنزل عليهم فى البحيرة

تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذ مشروعاتها الخدمية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، حيث تعمل على تطوير وإحلال البنية التحتية داخل تلك القرى، كما قامت المبادرة بتوصيل المياه والغاز الطبيعي والصرف الصحي لجميع المنازل بعد ترميمها، وذلك لتوفير حياة هادئة للسكان بعد سنوات طويلة عاشوا فيها في المعاناة بسبب قلة الخدمات والمشاريع بقراهم.

المبادرة تعمل على النهوض بالبنية التحتية

"سعد محمد" يقطن في إحدى قرى محافظة البحيرة، لم يستطع النوم منذ وقت طويل بسبب خوفه الشديد على أسرته من انهيار المنزل عليهم بسبب تهالكه وسقوط جدرانه، وتمنى فقط أن يتوفر له منزل أمن به مرافق خدمية، وأثناء جلوسه داخل منزله المتهالك جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وحققت ما يتمناه ووفرت له سكن آمن.

وقال"سعد" لـ"الدستور"، إنه يعيش مع زوجته وأولاده الثلاثة في منزل متهالك، وذلك جعلهم يشعرون بالخطر الدائم خوفًا من انهيار البيت عليهم ، الذي تملؤه الشقوق، وذكر أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " أعادت الأمل إلى الفقراء ورسمت البسمة على وجوههم، بعدما قدمت حلول لجميع مشاكل السكان، وأوضح أنه لم يتخيل يومًا أنه سينعم بمنزل كريم يستطيع النوم داخله آمنًا هو وأسرته.

وأضاف أن الرئيس حقق لهم مطالبهم، وهذا يدل على أن القيادة السياسية تهتم بالمواطنين الفقراء، وذلك جعله يثق في قدرة الحكومة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين الفقراء في مصر، مشيدًا بدور المسئولين في تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للمبادرة، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان داخل القرية، كما وجه الشكر للرئيس على تلك المبادرة التي وفرت لهم سكن آمن وحياة هادئة خالية من القلق والتوتر الذي استمر مع السكان لسنوات طويلة دون وجود حلول.