الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد حسين: فى انتظار قرارات تُرضى الكثيرين وتخفف العبء عن المصريين

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

رصد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز المقترحات المرفوعة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "إن جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس غير مسبوقة، لأنها استغرقت ما يزيد علي 10 ساعات". 

أضاف حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أنه قد تم التوصل لأكثر من 65% من التوصيات الخاصة باللجان المختلفة، حيث يوجد 3 محاور؛ سياسي، اقتصادي، اجتماعي، كل محور يضم 19 لجنة، وكل لجنة تضم 119 موضوعا، لافتاً إلى أن نحو 60% - 70% من اللجان اجتمعت سواء كانت جلسات عامة أو جلسات تخصصية ومن ثم وصلت إلى توصيات، وهذه التوصيات أقرها بالأمس مجلس الأمناء من خلال اعتمادها كما هي أو من خلال إجراء تعديلات بسيطة واقتراحات لا تغير من جوهرها الكثير. 

وأوضح أنه تبقى أيضًا مجموعة من اللجان التي تحتاج إلى المزيد من النقاش والوقت حتى تصل إلى أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أنه في حالة سير الأمور على ما يرام سيصدر قرارات من الرئيس السيسي ترضي الكثيرين، وتخفف العبء عن فئات اجتماعية حقيقية من خلال المقترحات التي تم رفعها. 

الحوار الوطنى مجلس أمناء عماد الدين حسين توصيات مخرجات

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