بتمثال للرئيس السيسي.. افتتاح معرض فني للنحت بقصر ثقافة طنطا

استضافت قاعة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية، بمدينة طنطا فعاليات معرض فني للنحت لقصر ثقافة طنطا، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني فعاليات المعرض، وبحضور عدد من الرواد والمهتمين بالشأن الثقافي والفني بالمحافظة.

وافتتح المعرض نجلاء نصر، مديرة قصر ثقافة طنطا، يرافقها الدكتور عبد الواحد محمد، رئيس قسم النحت بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، والسيد ربيع، المدير المالي والإداري بفرع ثقافة الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

وحمل المعرض اسم "النحت عبر العصور التاريخية"، وقدم خلاله الفنان مصطفى عمار عددا من المنحوتات بلغ عددها 10 أعمال نحتية، عبرت عن مراحل فن النحت عبر التاريخ، منذ بداياته في العصر الحجري، ومرورا بالعصور: ما قبل التاريخ، والفرعوني، واليوناني، والروماني، والعصر الحديث، كما وضمت الأعمال الفنية تماثيل لعدد من الشخصيات التاريخية، ومن بينهم، تمثال للرئيس عبد الفتاح السيسي.