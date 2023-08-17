الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة أدبي
الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة أدبي من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.
“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.
الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة أدبي
من ناحيته أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد خلال الساعات القليلة الماضية بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن أبرز هذه الأماكن للشعبة الأدبية 2023 لطلاب تنسيق المرحلة الثانية جاء على النحو التالي:
الشعبة الأدبية:
تجارة انتساب موجه الزقازيق
271
تجارة انتساب موجه السويس
262
تجارة انتساب موجه العريش
261
تجارة انتساب موجه المنصورة
274
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
264
تجارة انتساب موجه أسوان
262
تجارة انتساب موجه أسيوط
260
تجارة انتساب موجه بنها
268
تجارة انتساب موجه بني سويف
260
تجارة انتساب موجه بورسعيد
263
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي
262
تجارة انتساب موجه دمنهور
263
تجارة انتساب موجه دمياط
271
تجارة انتساب موجه سوهاج
259
تجارة انتساب موجه طنطا
262
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
264
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ
262
تجارة انتساب موجه مدينة السادات
261
تجارة سوهاج
265
آداب المنيا
258
آداب الوادي الجديد
272
آداب انتساب موجه الزقازيق
265
آداب انتساب موجه الفيوم
261
آداب انتساب موجه المنصورة
270
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
263
آداب انتساب موجه المنيا
256
آداب انتساب موجه الوادي الجديد
257
آداب انتساب موجه أسوان
259
آداب انتساب موجه أسيوط
256
آداب انتساب موجه بني سويف
258
آداب انتساب موجه بورسعيد
263
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
255
آداب انتساب موجه دمنهور
262
آداب انتساب موجه دمياط
261
آداب انتساب موجه سوهاج
255
آداب انتساب موجه طنطا
263
آداب انتساب موجه كفر الشيخ
261
آداب أسيوط
259
آداب بني سويف
263
آداب جنوب الوادي
257
آداب سوهاج
258
تربية (تعليم ابتدائي) العريش
205
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد
225
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان
218
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط
260
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف
251
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي
250
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة
245
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج
244
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح
236
تربية (طفولة) العريش
212.1
تربية (طفولة) الوادي الجديد
244
تربية (طفولة) أسوان
220
تربية (طفولة) جنوب الوادي
258
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
240
تربية (طفولة) دمنهور
261
تربية (طفولة) سوهاج
248.