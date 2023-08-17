الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة أدبي من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة أدبي

من ناحيته أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد خلال الساعات القليلة الماضية بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن أبرز هذه الأماكن للشعبة الأدبية 2023 لطلاب تنسيق المرحلة الثانية جاء على النحو التالي:

الشعبة الأدبية:

تجارة انتساب موجه الزقازيق

271

تجارة انتساب موجه السويس

262

تجارة انتساب موجه العريش

261

تجارة انتساب موجه المنصورة

274

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

264

تجارة انتساب موجه أسوان

262

تجارة انتساب موجه أسيوط

260

تجارة انتساب موجه بنها

268

تجارة انتساب موجه بني سويف

260

تجارة انتساب موجه بورسعيد

263

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

262

تجارة انتساب موجه دمنهور

263

تجارة انتساب موجه دمياط

271

تجارة انتساب موجه سوهاج

259

تجارة انتساب موجه طنطا

262

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

264

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

262

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

261

تجارة سوهاج

265

آداب المنيا

258

آداب الوادي الجديد

272

آداب انتساب موجه الزقازيق

265

آداب انتساب موجه الفيوم

261

آداب انتساب موجه المنصورة

270

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

263

آداب انتساب موجه المنيا

256

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

257

آداب انتساب موجه أسوان

259

آداب انتساب موجه أسيوط

256

آداب انتساب موجه بني سويف

258

آداب انتساب موجه بورسعيد

263

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

255

آداب انتساب موجه دمنهور

262

آداب انتساب موجه دمياط

261

آداب انتساب موجه سوهاج

255

آداب انتساب موجه طنطا

263

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

261

آداب أسيوط

259

آداب بني سويف

263

آداب جنوب الوادي

257

آداب سوهاج

258

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

205

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

225

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

218

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

260

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

251

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

250

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

245

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

244

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

236

تربية (طفولة) العريش

212.1

تربية (طفولة) الوادي الجديد

244

تربية (طفولة) أسوان

220

تربية (طفولة) جنوب الوادي

258

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

240

تربية (طفولة) دمنهور

261

تربية (طفولة) سوهاج

248.