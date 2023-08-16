تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2023 والأقسام المتاحة

تعدّ كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء واحدة من الكليات الفريدة في الجامعات المصرية التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وتصدَّر تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2023 محركات البحث المُختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن تفاصيل الكليات المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023 ومنها كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

نظام الدراسة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

ويعتمد نظام الدراسة المتبع بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء على الساعات المعتمدة فى إطار الفصل الدراسي، ولا بد أن يجتاز الطالب لكي يحصل على درجة البكالوريوس فى علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء خمسة مستويات دراسية ويشتمل المستوى الواحد على فصلين دراسيين عاديين.

بالنسبة لمتطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس هي 164 ساعة معتمدة على الأقل، بينما يكون الحد الأقصى للعبء الدراسي في كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء هو (18) ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد.

ويجوز أن يرفع الحد الأعلى إلى (20) ساعة معتمدة بموافقة مجلس الكلية، ويتولي المرشد الأكاديمي مساعدة الطالب في تحديد عدد الساعات واختيار المقررات الدراسية فى كل فصل دراسي وكذلك مساعدة الطالب فى وضع جدوله الدراسي.

تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2023

سيتم الإعلان عن تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ٢٠٢٣ فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ وإعلان النتائج، لكن يمكن التعرف على تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء للعام الماضى والذى جاء على النحو التالي:

جاء تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء العام الماضى لعلمى علوم بنسبة ٨٤.٨٧ %، ولعلمى رياضة بنسبة ٧٤.٦٣ %.

أقسام كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

أولًا قسم الملاحة الفضائية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

هيئة الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء.

وزارات الاتصالات والكهرباء والطاقة والبحث العلمي.

الملاحة البحرية والجوية.

هيئة الطيران المدني.

الجامعات ومراكز البحث العلمي.

المطارات.

ثانيًا قسم علوم الفضاء

برنامج الفضاء المصري.

وكالة الفضاء المصرية.

المركز القومي للبحوث.

شركات البترول.

مصانع الإنتاج الحربي والمصانع المدنية (إلكترونيات- قوى ميكانيكية- كهرباء).

مصانع الإلكترونيات.

الطيران المدني والمطارات.

ثالثًا قسم اتصالات الفضاء