بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم للجامعات الخاصة والأهلية 2023، ازداد محرك البحث عن تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، حيث بدأ التقديم بها، أمس الثلاثاء، وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية .

ويكون التقديم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2023/2024، بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لكافة الكليات طبقًا للحدود الدنيا للتقدم.

وجاء تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023/2024 كالتالي:

الطب البشري 80%

طب الأسنان 78%

العلاج الطبيعي 76%

الصيدلة72%

الطب البيطري68%

الهندسة68%

علوم الحاسب 60%

الإعلام53%

وجاء تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، بنسبة 53% ، في كلًا من الكليات الآتية: التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الصحية، الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، العلوم السينمائية.

فيما جاءت مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023/2024 كالتالي:

الطب البشري: 155 ألف جنيه.

طب الأسنان: 145 ألف جنيه.

الصيدلة: 95 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

وكانت قد وأكدت مى عبدالبر مدير عام القبول والتسجيل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن التقديم لكليات الجامعة يتم بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعة طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

وأوضحت مى عبدالبر مدير عام القبول والتسجيل، أنه يمكن للطالب التقدم للكلية التي يرغب في الالتحاق بها إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، ويتاح التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.