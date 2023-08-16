تنسيق القبول بجامعة حلوان الأهلية الجديدة 2023

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية عن تنسيق جامعة حلوان الأهلية الجديدة ومصروفاتها، وكان المجلس الأعلي للجامعات الخاصة أعلن عن فتح باب التسجيل في الجامعات الخاصة والاهلية بدء من أمس الثلاثاء حتي يوم الجمعة المقبل وفقا للحد الادني الذي أعلنه لكل جامعة

علي ان يكون التقديم بنظام التقديم الإكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم.

وجاء تنسيق جامعة حلوان الأهلية الجديدة للعام الدراسي 2023/2023 كالتالي:

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال ومصروفاتها ٥٠٠٠٠ جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٥٣ ٪

-كلية الفنون والفنون التطبيقية Faculty of Arts and Applied Arts

وإجمالى مصروفاتها (٥٠٠٠٠) جنيه مصرى ويكون الحد الأدنى للقبول ٥٣ ٪

-كلية الهندسة Faculty of Engineering ومصروفاتها (٦٥٠٠٠) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٦٨٪

-كلية العلوم Faculty of Science ومصروفاتها ( ٤٠٠٠٠) جنيه مصري والحد الأدنى للقبول ٥٣ ٪

-كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات Faculty of Computers and Information Technology ومصروفاتها (٦٠٠٠٠) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٦٠ ٪

- كلية طب الأسنان Faculty of Dentistry ومصروفاتها الدراسية (١١٠٠٠٠) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٧٨٪ .

-كلية العلاج الطبيعى Faculty of Physical Therapy ومصروفاتها (٩٠٠٠٠) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول ٧٦٪

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية Faculty of Applied Health Sciences ومصروفاتها ( ٤٠٠٠٠) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول ٥٣ ٪

ويشمل التقدم كافة الجامعات الخاصة والأهلية، وهي:

أولًا.. الجامعات الخاصة وعددها 27 جامعة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").

ثانيًا.. الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية