الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع حقول إكثار التقاوى والبرامج البحثية للذرة الشامية والبقول ومحاصيل الأعلاف الصيفية فى ظل التغيرات المناخية

الزراعة
الزراعة

بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة الميدانية للبرامج البحثية واكثارات التقاوي، وذلك في ظل التغيرات المناخية، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، قام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، بزيارة محطة البحوث الزراعية في سدس محافظة بني سويف، يرافقه الدكتور تامر سعفان وكيل المعهد للإنتاج، والدكتور مجاهد عمار وكيل المعهد للبحوث، والدكتور مجدي عبدالمولى رئيس قسم الذرة الشامية، والدكتور إبراهيم عبدالهادي رئيس قسم القمح، والدكتورة هبة حافظ رئيس قسم بحوث الذرة الرفيعة.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد مرعي مدير المحطة الإقليمية لمصر الوسطي، والدكتورة رحاب أحمد عبدالرحمن مدير محطة البحوث الزراعية بسدس، والدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية للمحطات الأسبق ورؤساء الفرق البحثية وباحثي المعهد.
واطمأن "خليل" والوفد المرافق على الحالة العامة للاكثارت، وأفاد بأن الذرة الشامية (هجين فردي ابيض 128، هجين فردي ابيض 130، هجين ثلاثي أصفر 369، هجين فردي أصفر 173، جيزة 2)، وبرنامج الأصناف المبشرة المتحمله للجفاف، وكذلك اكثارات فول الصويا جيزه 111، والأصناف المبشرة من فول الصويا تحت التسجيل بني سويف 1، والأصناف المبشرة من فول الصويا المتحملة للجفاف، ومحاصيل الأعلاف الصيفية حشيشة السودان وهجن السورجم والدخن ولوبيا العلف سدس 19، ودرجات تقاوي الإكثارات المربي والأساس للذرة الشامية، جميعها بحالة ممتازة في هذه المرحلة ومحصول مبشر.

وأكد على رؤساء الفرق العلمية بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور اليومي حتى نهاية الموسم وغربلة تقاوي الأساس والمعتمد.

الزراعة
الزراعة
الزراعة
الزراعة
الزراعة
الزراعة

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