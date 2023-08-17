الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حاسب تحلم" أول فيلم مصري على يوتيوب قبل السينما (صور)

حاسب تحلم
حاسب تحلم

تصدر فيلم "حاسب تحلم" للمخرج محمد ربيع والفنان محمود ماجد حديث منصات التواصل خلال الأيام الماضية منذ طرحه رسميًا للجمهور بشكل مجاني على اليوتيوب.

يعتبر فيلم حاسب تحلم أول تجربة سينمائية مصرية يتم طرحها بشكل مباشر على منصة “يوتيوب” قبل عرضها على السينمات أو المشاركة في مهرجانات الأفلام العربية والعالمية.

ويجمع الفيلم في بطولته بين محمود ماجد وليلى عز العرب وأحمد جمال سعيد وداليا شوقي وجيهان الشماشرجي وبكري خالد وكمال الدبيكي وندى نادر، ويعتبر آخر الأعمال السينمائية للفنان الراحل أحمد خليل، وهو من أخراج محمد ربيع، ولا تتجاوز مدته النصف ساعة في تجربة غير مألوفة.

وكشف المخرج محمد ربيع كواليس الفيلم في تصريحات صحفية حيث تم تصويره منذ ثلاث سنوات وتحديدًا في خضم تفشي أزمة كورونا، وتم تأجيل عرضه عدة مرات على منصات رقمية، وتم تقديمه في عدة مهرجانات سينمائية قبل أن يقرر صناعه طرح بشكل مباشر على اليوتيوب، كتجربة هي الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي.

وأضاف ربيع أن الفيلم يجمع بين الخيال العملي والكوميديا في توليفة بسيطة وممتعة تجسد خطار الذكاء الاصطناعي ومنصات السوشيال ميديا على حياتنا، حيث يبرز فكرة ماذا لو تم عرض أحلامنا بشكل مباشر على تطبيق فيسبوك ليراها الناس، في تجربة تشابه أفكار مسلسلات الخيال العلمي على "نتفليكس" وخاصة المسلسل الشهير "بلاك ميرور" الذي يجسد المستقبل المخيف للبشرية مع تطور التكنولوجيا والتطبيقات، خاصة في آخر حلقات الموسم الجديد من المسلسل التي تم عرضها منذ شهر رغم  تصوير الفيلم منذ ثلاث سنوات.

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الراحل أحمد خليل الذكاء الاصطنا التواصل الاجتماع التكنولوج الأولى من نوعها الأفلام العربية الاصطناعى

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