مع إعلان نتيجة المرحلة الاولى في تنسيق الثانوية العامة شغل أذهان الطلاب وأولياء الأمور معرفة الأماكن الخالية بالكليات بتنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر المحرك العالمي "جوجل"، للتعرف على الكليات التي ستقبلهم، والتشبث بأحلامهم.

الأماكن الخالية بالكليات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

فيما سيواصل طلاب تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 للقبول بالجامعات، من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق وجميع معامل الحاسب الآلي بالجامعات، وذلك يكون وفقًا للمدة الزمنية التي قام بتحديدها الدكتور "محمد أيمن عاشور"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 أدبي

وحدد الدكتور محمد أيمن عاشور، بصفته وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية:-

الحد اﻷدنى للشعبة العلمية: مجموع 250 درجة فأكثر أي تكون بنسبة 60.98%.

عدد الطلاب: حوالي 259445.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية: مجموع 238 درجة فأكثر أي تكون بنسبة 58.05%.

عدد الطلاب: حوالي 90688.

إجمالي عدد الطلاب: حوالي 350133.

رابط تسجيل رغبات القبول بتنسيق المرحلة الثانية 2023

يمكن للطلاب تسجيل رغبات القبول بتنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، عبر الرابط التالي: من هنا.

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 أدبي

بالنسبة لطلاب الأدبى، فيتبقى أماكن وفيرة في «الانتساب» وليس الانتظام بكليات الآداب والحقوق والتجارة وكلية دار العلوم، وذلك بالإضافة إلى أماكن في الانتظام «بالحقوق والآداب والتربية والتعليم الابتدائي وكلية الاقتصاد المنزلي وكليات التربية الرياضية والنوعية وذلك لمن اجتاز منهم اختبارات القدرات بمواعيدها المحددة سابقًا، وتكون بالإضافة إلى الكثير من المعاهد العليا والمتوسطة.

الأماكن الخالية بتنسيق المرحلة الثانية 2023

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، فتوجد أماكن متبقية لطلاب تنسيق المرحلة الثانية لطلبة الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، فهناك لطلبة العلمي أماكن في كليات الطب البيطرى بجامعات الإسكندرية والزقازيق وكلية العريش والقاهرة والمنوفية والمنيا والوادي الجديد وأسوان وأسيوط وبنها وبنى سويف وجنوب الوادي وجامعة دمنهور وسوهاج وعين شمس وقناة السويس وجامعة كفر الشيخ ومدينة السادات ومطروح.

كما ستوجد أماكن بالتمريض في الكثير من جامعات مصر وتوجد أماكن بالإعلام في عدد من الجامعات.