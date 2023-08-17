رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 وموعد ظهورها

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك خلال الساعات القليلة الماضية .

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع لتفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الانتهاء أعمال التصحيح لكافة الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 وذلك من خلال منشور لها نشر مؤخرًا على موقعها الإلكتروني.

وأشار المنشور إلى احتمالية ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني خلال أيام قليلة مع نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

وعلى صعيد متصل أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 من خلال موقع النتيجة الرسمي عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم لنتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال الضغط على هذا الرابط https://nategafany.emis.gov.eg/.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2023

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2023 فور الإعلان عن ظهورها يرجى اتباع التالي:

الدخول إلى موقع نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني

https://nategafany.emis.gov.eg/

إدخال رقم الجلوس

الضغط على استعلام

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني قد بدأت في 29 يوليو الماضي، حيث أداها طلاب الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي .

بدأت الامتحانات باختبار اللغة العربية والتربية الدينية وأداه (40626) طالب وطالبة، واستمرت الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 حتى الثلاثاء 8 أغسطس 2023، فيما استمرت الامتحانات العملية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 أغسطس 2023.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية نحو 221 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات، وخاضوا الامتحانات في 191 مادة عملية ومعملية، بينما بلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 646 مادة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي الحضور في امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول هذا العام كان 734108 طالب، وإجمالي الناجحين 473264 طالب بنسبة نجاح (64.47%).

و أوضحت التعليم أن إجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة 29.87 %، أما إجمالى الباقين للإعادة 41597 طالب بنسبة 5.66%.