الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط كميات ضخمة من السلع التموينية داخل مخزن بأبوتيج فى أسيوط

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية الاساسية داخل أحد المخازن بمركز أبو تيج وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كانت قد وردت معلومات إلى المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط. بقيام أحد الأشخاص بأعمال تخزين كميات كبيرة من السلع التموينية الأساسية داخل مخزن بمدينة أبو تيج.

وبعرض المعلومات علي اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بسرعة تشكيل لجنة ومراجعة المخزن وضبط السلع.

وانتقلت اللجنة بقيادة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط وعضوية أمجد ألفونس وأحمد سيد وأحمد عبدالهادي ووليد سمير وخالد عبد العظيم وأحمد عبدالفتاح ومجلس ومدينة أبوتيج وبالاشتراك مع العميد أحمد شكري، رئيس مباحث التموين بأسيوط والعقيد وائل نجاتي، وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط.

حيث تم مفاجئة المخزن بناحية بندر أبوتيج، وتم ضبط المدعو "ا. ا. خ"، وتم ضبط 5700 كجم سكر تمويني و888 زجاجة زيت تمويني مرمر و960 زجاجة زيت تمويني سارة و10200 كيس مكرونة تمويني و350 كجم دقيق تمويني و440 علبة سجائر مختلفة الأنواع.

هذا وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات.

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التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية السلع التموينية العرض على النيابة العامة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمحافظة أسيوط رئيس مباحث التموين علي المصيلحي وزير التموين والتجارة مباحث التموين بأسيوط

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