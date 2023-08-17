الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": إحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المختصة لإنشاء خارطة طريق للمستقبل

المهندس أحمد تيسير
المهندس أحمد تيسير

قال المهندس أحمد تيسير، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب "حماة الوطن"، إن إحالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية والتشريعية لدراستها وتطبيقها طبقًا للقانون، يُعد بلورة حقيقية لتفعيل جلسات الحوار الوطني وتنفيذ مقترحات أهل الخبرة وصنَّاع القرار في المجالات المختلفة.

وأضاف أن إحالة مخرجات الحوار الوطني من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجهات المعنية والتشريعية لدائرة التنفيذ وصنع القرار تؤكد إصرار القيادة السياسية على إنجاح الحوار الوطني بجميع مخرجاته، وصولًا إلى خارطة طريق صحيحة وقوية للمستقبل.

وأوضح المهندس أحمد تيسير، أنه عقب عرض المقترحات على المختصين وصياغة تشريعات معززة لقرار إحالة الرئيس السيسي للمخرجات سيكون ترجمة حقيقية لجدية الحوار الوطني.

وأشار إلى أن ميزة مخرجات الحوار الوطني أنها صادرة من أهل الخبرة والعلم كلا في تخصصه، وهناك توافق على هذه المخرجات من جميع الجهات والتيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث شاركت جميع القطاعات في إعداد وصياغة هذه المخرجات من خلال جلسات نقاشية متعددة حدث بها عصف ذهني، أسفر عن توافق على خروج هذه المقترحات.

ونوّه أمين اقتصادية "حماة الوطن" إلى أنه مع تفعيل توصيات ومقترحات الحوار الوطني بمختلف القطاعات سيكون لها عظيم الأثر في التصدي للمشكلات الراهنة والتوافق حول شكل المستقبل وصولًا إلى الجمهورية الجديدة التي قوامها العدل والمساواة.

التيارات السياسية الجمهورية الجديدة الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس أحمد تيسير جلسات الحوار الوطني

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بذبحة صدرية.. وفاة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله فى دمياط

الزمالك ينتظر قرض البنك لتسديد مستحقات اللاعبين.. ويرفض تسديد غرامات فيفا

بابا خنق ماما.. لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم وأسرتها: جوزها سابها ميتة 6 ساعات

شكرى يشرف على المرحلة الأخيرة لانتقال وزارة الخارجية للعاصمة الإدارية

رسميًا.. ليفربول يُعدل مواعيد 3 مباريات فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس