الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحف سوهاج القومي يحتفل بالذكرى الخامسة لافتتاحه

متحف سوهاج
متحف سوهاج

نظم متحف سوهاج القومى، معرض أثري مؤقت لمدة شهرين تحت عنوان "متحف سوهاج بين الماضي والحاضر"، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 5 أعوام على افتتاح المتحف، والذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن هذا المعرض يسلط الضوء على مجموعة متميزة من مقتنيات المتحف التي تروي التاريخ المصري القديم، الذي شكل جزء هام من ذاكرة مصر الحضارية والتي هي بمثابة المخزون الفكري والمعرفي وبداية التاريخ المصري القديم.

وأشار علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج القومي، أن المعرض يضم 122 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف، تشمل مجموعة من قطع الظران، وأواني فخارية، وبطاقات عاجية تم اكتشافها في منطقة أبيدوس، بالإضافة إلى بعض اللوحات التعبدية، وموائد القرابين، ومجموعة من العقود والأساور والتمائم التي عثرت عليها البعثة المصرية العاملة بمنطقة الرقاقنة بمحافظة سوهاج.

تحف سوهاج القومى معرض أثري متحف سوهاج المجلس الأعلى للآثار قطاع المتاحف قطعة أثرية

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