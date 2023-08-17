ريال مدريد يُعلن خضوع تيبو كورتوا عملية جراحية ناجحة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، خضوع النجم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، لعملية جراحية ناجحة.

ريال مدريد يعلن خضوع تيبو كورتوا عملية جراحية ناجحة

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله إجراء تيبو كورتوا عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، صباح اليوم الخميس، تحت إشراف الطبيب مانويل ليسيس.

وأكد نادي ريال مدريد في بيانه، أن تيبو كورتوا، صاحب الـ31 عامًا، سيبدأ الخضوع لبرنامج علاجي لحين تماثله للشفاء بشكل كامل.

وكان تيبو كورتوا قد تعرّض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى، خلال خوضه التدريبات الجماعية لفريقه ريال مدريد، يوم الخميس الماضي، قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024 من بطولة الدوري الإسباني.

وبناءً عليه، تعاقد ريال مدريد مع كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، لتعويض غياب كورتوا.

يذكر أن ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق، إصابة مدافعه إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي أيضًا.

وكان إيدير ميليتاو قد تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بهدفين نظيفين.