بعد 20 ساعة من طرحها.."مش سليم" لحمزة نمرة تقترب من نصف مليون مشاهدة

تقترب أغنية "مش سليم"، التي طرحها الفنان حمزة نمرة، في 20 ساعة من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعد سابع أغاني ألبوم "رايق" الذي ينافس به في موسم صيف 2023.

صناع أغنية "مش سليم" للمطرب حمزة نمرة

أغنية "مش سليم" من ألحان المطرب حمزة نمرة وأندريه مينا، كلمات محمد فاروق، جيتار وعود حمزة نمرة، توزيع وميكساج أندريه مينا، تنفيذ وتريات أحمد عاطف.

وقرر حمزة نمرة خلال موسم صيف 2023 طرح أغاني ألبوم "رايق"، الذي يضم 13 أغنية، بشكل منفرد، على أن يجرى تقديم أغنية أو أكثر مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتشويق جمهوره للأغنية المرتقبة قبلها بساعات عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

حفلات الفنان حمزة نمرة

تجدر الإشارة إلى أن الفنان حمزة نمرة سينتقل خلال الأيام المقبلة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، لإحياء حفل مميز له في العاصمة الفرنسية باريس 15 سبتمبر، بعدها بيوم يزور مدينة أوترخت الهولندية، ليضع مسك الختام على جولة حفلاته في مدينة مالمو بالسويد 17 سبتمبر.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كلًا من كريم عبدالوهاب وعمرو الخضري والكندي أندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس، بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.

كلمات أغنية "رياح الحياة"

وتقول كلمات الأغنية: "تهبي يا رياح الحياة دايمًا بما لا أشتهيه، واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه، يلاقي قلبي فين دواه واللي أذاه أقرب ما ليه ده جرح بيعلّم! وصعب تسكن الآلام وأخرج من اللي فات سليم، وصعب لمّا أروح أنام ما أفضلش أراجع القديم طلع مُكلّف العلام وخدت درس في الصميم ولسه بتعلّم".