الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير التعليم العالي الأسبق: العالم يعيش عصر معرفي جديد وتكنولوجيا متطورة

جريدة الدستور

تحدث الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق، عن أهمية البحث العلمي في تقدم الدول ومتطلباتها خلال الفترة الأخيرة.

وقال خورشيد، خلال لقاء خاص على فضائية إكسترا لايف على هامش الجلسات النقاشية للحوار الوطني، “إن حريات الأكاديمية لا تنفصل عن المجتمع العام ويجب أن يكون هناك نظرة خاصة للحريات الأكاديمية”.

وتابع، أن العالم يعيش عصر معرفي جديد وتكنولوجيا متطورة، وهو اعتماده على البحث العلمي والابتكار بشكل أساسي، معلقًا “إذ لم نترك الحرية للأكاديمية والحرية البحثية للباحثين للابتكار فلن ننجح في تحقيق تنمية مجتمعية واقتصادية مستدامة”.

وأكد أن حرية الأكاديمية يرتبط باستقلال الجامعات في اتخاذ القرار، بوجود اتفاق بين الباحثين والمبتكرين بشكل عام على استقلالية الجامعات وحريتها في اتخاذ القرار وذلك أمر هام للغاية لنجاح الجامعات للارتقاء وتحقيق الأهداف التنموية والمعرفية للجامعة في مجال البحث العلمي والتعليم العالي وغيرها.

وأوضح أنه لا بد من إعادة النظر في وزارة التعليم العالي في هيكلة الجامعات وإعطاء حريات حركة أكثر في اتخاذ القرارات واختيار البرامج التعليمية واختيار المجالات البحثية التي تتعامل مع النموذج التمويلي للبرانح البحثية والتعلييمة ويجب ان لا يرتبط بمركزية كما يوجد في مصر.

الحوار الوطنى البحث العلمي أهمية البحث العلمى

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بعد 3 أيام عمل.. التحريات تكشف استيلاء حارس على 1.7 مليون جنيه بالقليوبية

غلق صالة الوصول رقم 1 بميناء القاهرة الجوي اعتبارًا من الأحد

بحثوا عن الذهب فطاردهم الموت.. لغز العثور على 3 جثث بقنا

ضبط 3500 عبوة سجائر ومخالفات تموينية بالغربية

راح يشترى شاى.. مصرع طفل غرقًا فى منشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس