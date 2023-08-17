وزير التعليم العالي الأسبق: العالم يعيش عصر معرفي جديد وتكنولوجيا متطورة

تحدث الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق، عن أهمية البحث العلمي في تقدم الدول ومتطلباتها خلال الفترة الأخيرة.

وقال خورشيد، خلال لقاء خاص على فضائية إكسترا لايف على هامش الجلسات النقاشية للحوار الوطني، “إن حريات الأكاديمية لا تنفصل عن المجتمع العام ويجب أن يكون هناك نظرة خاصة للحريات الأكاديمية”.

وتابع، أن العالم يعيش عصر معرفي جديد وتكنولوجيا متطورة، وهو اعتماده على البحث العلمي والابتكار بشكل أساسي، معلقًا “إذ لم نترك الحرية للأكاديمية والحرية البحثية للباحثين للابتكار فلن ننجح في تحقيق تنمية مجتمعية واقتصادية مستدامة”.

وأكد أن حرية الأكاديمية يرتبط باستقلال الجامعات في اتخاذ القرار، بوجود اتفاق بين الباحثين والمبتكرين بشكل عام على استقلالية الجامعات وحريتها في اتخاذ القرار وذلك أمر هام للغاية لنجاح الجامعات للارتقاء وتحقيق الأهداف التنموية والمعرفية للجامعة في مجال البحث العلمي والتعليم العالي وغيرها.

وأوضح أنه لا بد من إعادة النظر في وزارة التعليم العالي في هيكلة الجامعات وإعطاء حريات حركة أكثر في اتخاذ القرارات واختيار البرامج التعليمية واختيار المجالات البحثية التي تتعامل مع النموذج التمويلي للبرانح البحثية والتعلييمة ويجب ان لا يرتبط بمركزية كما يوجد في مصر.